"Воскресшая" после падения с балкона москвичка скончалась по дороге в больницу

Женщину "воскресили" всего на несколько минут. Дома у неё остался маленький ребёнок.

Жительница 11-этажки на улице Яблочкова, которая днём ранее упала с одного из последних этажей и вдруг снова задышала после реанимационных мероприятий, скончалась по пути в больницу. Об этом сообщает Life Shot.

Отмечается, что погибшая Любовь Михайлусова разругалась со своим мужем — даже решила подавать на развод. В слезах женщина выбежала на общий балкон в подъезде и стала кричать. Соседи вышли её успокаивать. После этого она вернулась к себе в квартиру и закрыла дверь. Потом её обнаружили уже на козырьке подъезда.

Как сообщал Лайф, спасателям позвонила пассажирка маршрутки, которая из окна видела падение женщины. Прибывшие медики обнаружили пострадавшую на бетонном козырьке первого подъезда без видимых признаков жизни. После реанимационных мероприятий она ненадолго задышала.