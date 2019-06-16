Найденному коту Алибасова предложили рекламных контрактов на $150 тысяч

Единственное предложение, от которого точно оградили сфинкса, — это съёмки в рекламе средства от облысения.

Канадскому сфинксу Бари Алибасова по кличке Чуча предложили поучаствовать в рекламных проектах общей суммой более чем на 150 тысяч долларов. Для него уже завели персональный аккаунт в "Инстаграме". Об этом рассказал пиар-директор Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин Business FM.

— На повестке дня стоит вопрос об участии Чучи в грядущем гастрольном туре и съёмках новых клипов группы "На-На". Это определённо может принести дополнительный заработок Алибасову и участникам группы, — высказался Вадим Горжанкин.

Кота хотят показать у себя не только производители кормов или зоотоваров, но также парфюмерный бренд, детективное агентство и оператор систем видеонаблюдения. Почти со всеми организациями достигнуто предварительное соглашение.

— Единственный заказ, от которого мы отказались, был от компании, производящей средства от облысения для мужчин. Они предлагали Чуче участвовать в рекламе со слоганом "Хватит быть лысым!", — заявил пиар-директор, добавив, что многие мужчины не считают лысину недостатком.

Как ранее сообщал Лайф, во время пресс-конференции, проходившей в квартире Бари Алибасова по поводу его состояния после отравления, сбежал домашний кот семьи по кличке Чуча.

За возвращение животного семья пообещала выплатить вознаграждение в 800 тысяч рублей. Этим воспользовался злоумышленник и подсунул семье другого кота такой же породы. Сам Чуча нашёлся через несколько дней в школе кунг-фу. А его "двойника" направили на передержку к поклоннице группы "На-На".