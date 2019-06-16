Битумовоз врезался в фуру, загорелся и заблокировал трассу М-5

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После спуска с горы у тяжёлой машины отказали тормоза, водитель не смог предотвратить столкновение.

Битумовоз выехал на встречную полосу и протаранил фуру на мосту через реку Юрюзань на трассе М-5 в Челябинской области. ЧП произошло из-за того, что у спецтехники отказали тормоза. Об этом сообщил Лайфу источник в экстренных службах.

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/trassa_m5_ufa_chelyabinsk" target="_blank">Трасса М5 Уфа — Челябинск</a></p>

Он уточнил, что большегруз с битумом ехал из Уфы в Челябинск. После спуска с горы у тяжёлой машины отказали тормоза. Водитель не смог остановить автомобиль, и он врезался в фуру. После столкновения битумовоз загорелся. Машина полностью сгорела. Оба водителя выжили.

После происшествия данный участок трассы был перекрыт, организован объезд через Катав-Ивановск.

А накануне в настоящий факел превратилась "газель" в ХМАО.

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