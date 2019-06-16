Битумовоз врезался в фуру, загорелся и заблокировал трассу М-5

Битумовоз выехал на встречную полосу и протаранил фуру на мосту через реку Юрюзань на трассе М-5 в Челябинской области. ЧП произошло из-за того, что у спецтехники отказали тормоза. Об этом сообщил Лайфу источник в экстренных службах.
Он уточнил, что большегруз с битумом ехал из Уфы в Челябинск. После спуска с горы у тяжёлой машины отказали тормоза. Водитель не смог остановить автомобиль, и он врезался в фуру. После столкновения битумовоз загорелся. Машина полностью сгорела. Оба водителя выжили.
После происшествия данный участок трассы был перекрыт, организован объезд через Катав-Ивановск.
А накануне в настоящий факел превратилась "газель" в ХМАО.
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