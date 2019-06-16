"Роскосмос" снял ролик в честь годовщины первого полёта женщины на орбиту

В видео включили записи переговоров Терешковой с Землёй во время этого исторического события.

Корпорация "Роскосмос" сняла ролик, который призывает сделать впервые что-то важное. Видео опубликовали в день 56-летия первого полёта женщины на орбиту, который совершила Валентина Терешкова.

Ролик в первую очередь обращён к девушкам, которым предстоит сделать тяжёлые шаги на пути к своим целям.

— Пусть эти слова помогут сделать впервые что-то важное для вас: преодолеть страхи, стать сильнее, лучше или даже подать заявление для нового отбора в отряд космонавтов, — говорится в сообщении под видео.

В ролик включили записи переговоров Терешковой с Землёй во время её полёта и фразы из её интервью. "Полёт — всегда довольно тяжёлое испытание. Не каждый выдерживает", — говорит она за кадром.

В конце видео появляется космонавт-испытатель Анна Кикина. Сейчас она единственная девушка в российском отряде космонавтов.

Напомним, корпорация "Роскосмос" 31 мая объявила о новом наборе в отряд космонавтов. Дмитрий Рогозин заявил, что ожидает в нём активное участие девушек.