В Набережных Челнах пчёлы решили устроить колонию на автомобиле ВАЗ

Оказалось, что это новый рой, который искал себе место жительства и следовал за маткой.

Во дворе микрорайона в Набережных Челнах рой пчёл решил обустроиться на легковушке ВАЗ. Для того чтобы очистить машину от насекомых, владельцу авто пришлось вызывать пасечников.

По словам приехавших специалистов, это новый рой просто следовал за маткой, а она решила остановиться на этом автомобиле.

Такой же случай произошёл недавно в Китае. Там пчёлы облюбовали заднюю дверь автомобиля. А в мае 38-летний фотограф из американского штата Аризона запечатлел, как пчёлы отдыхают в бутонах цветов.