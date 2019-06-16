Фильм "Давай разведёмся" выиграл приз зрительских симпатий на "Кинотавре"

На втором месте — криминальная драма "Бык" Бориса Акопова про преступность в 1990-е годы.

Комедия Анны Пармас "Давай разведёмся", главную роль в которой сыграла Анна Михалкова, стала победителем зрительского голосования в основном конкурсе 30-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи. Фильм выйдет в прокат осенью 2019 года.

Серебро зрительского рейтинга получила криминальная драма "Бык" Бориса Акопова про преступность в 1990-е годы. На третьем месте — "Верность" Нигины Сайфуллаевой. Зрительское голосование проводилось в мобильном приложении "Кинотавра".

Ранее сообщалось, что создатели сиквела фильма "Сияние" представили трейлер.