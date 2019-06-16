Синоптики пообещали возвращение тридцатиградусной жары в Москву

Температура начнёт расти постепенно со вторника, тогда же возможны кратковременные дожди.

На следующей рабочей неделе в Москву постепенно вернётся тридцатиградусная жара и почти не будет осадков. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ТАСС.

— В среду — 25–28 градусов тепла, а в четверг температура опять будет в диапазоне 30-градусной отметки, от 26 до 31 градуса. То есть опять восстановление жаркой погоды, — цитирует агентство Вильфанда.

Прохладная погода, которая наблюдается в эти выходные в Москве, как раз соответствует климатической норме, а жара нехарактерна для неё.

Напомним, в Центральной России сохраняется оранжевый уровень опасности из-за высокого уровня пожароопасности.