В ЛНР сбили украинский беспилотник

Военные Луганской Народной Республики сообщили, что сбили беспилотный летательный аппарат украинских вооружённых сил. Он разведывал обстановку в районе посёлка Голубовского.
— В районе Голубовского слаженными действиями личного состава поста воздушного наблюдения был уничтожен беспилотник противника типа "Фантом", — сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Отмечается, что сейчас специалисты изучают фото и видео, сделанные беспилотником.
Ранее Лайф сообщал о том, что пьяный украинский солдат расстрелял своих сослуживцев.
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