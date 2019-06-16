В ЛНР сбили украинский беспилотник

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Фото © Pixabay

Сейчас специалисты занимаются изучением фото и видео, которые снял летательный аппарат.

Военные Луганской Народной Республики сообщили, что сбили беспилотный летательный аппарат украинских вооружённых сил. Он разведывал обстановку в районе посёлка Голубовского.

В районе Голубовского слаженными действиями личного состава поста воздушного наблюдения был уничтожен беспилотник противника типа "Фантом", — сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Отмечается, что сейчас специалисты изучают фото и видео, сделанные беспилотником.

Ранее Лайф сообщал о том, что пьяный украинский солдат расстрелял своих сослуживцев.

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