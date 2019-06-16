В Совбезе РФ назвали абсурдом заявления о "вмешательстве" России в выборы в ЕП

Венедиктов назвал избитый сюжет о "российском следе" средством сведения политических счётов.

Сообщения западных СМИ о заинтересованности Москвы в победе правых партий на выборах в Европарламент являются абсурдными, Россия заинтересована в сильной и стабильной Европе. Об этом заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов в интервью РГ.

— Утверждения западной прессы о том, что Россия якобы глубоко заинтересована в победе правых партий в ходе выборов в Европарламент, — полный абсурд, — подчеркнул Венедиктов.

Как отметил заместитель секретаря Совбеза, в действительности Россия заинтересована в сильной и стабильной Европе, где государства не являются проводниками чуждых себе интересов, а имеют возможность выстраивать отношения с внешними партнёрами на основе собственных национальных интересов.

Он добавил, что в Европе и США избитый сюжет о пресловутом "российском вмешательстве" стал обыденным средством сведения политических счётов.

Ранее сообщалось, что французский депутат призвал "покончить с антироссийской истерией" и наладить отношения с Москвой.