Губернатор Пензенской области призвал блокировать фейки о драке в Чемодановке

Глава региона уверен, что некоторые СМИ попались на удочку провокаторов, которые хотят посеять панику среди населения.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал надзорные органы оценить "вбросы недостоверной информации", касающейся массовой драки в селе Чемодановка. Во время конфликта там погиб один человек и ещё несколько пострадали.

— Обманывать наших людей мы не позволим, как не позволим использовать трагедию для раскачивания ситуации и разыгрывания национальной "карты". Наша главная задача — защитить граждан, и мы её выполним, — написал Белозерцев в своём аккаунте в "Инстаграме".

Пресс-секретарь главы Пензенской области разъяснила РИА "Новости", что власти региона обратятся в органы надзора с просьбой о блокировке фейковых сообщений.

В массовой драке в Пензенской области пострадали пятеро. Позднее 34-летний сельчанин скончался. Делом занялся центральный аппарат Следственного комитета России, было задержано 15 участников конфликта.