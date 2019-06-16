Губернатор Пензенской области призвал блокировать фейки о драке в Чемодановке

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал надзорные органы оценить "вбросы недостоверной информации", касающейся массовой драки в селе Чемодановка. Во время конфликта там погиб один человек и ещё несколько пострадали.
— Обманывать наших людей мы не позволим, как не позволим использовать трагедию для раскачивания ситуации и разыгрывания национальной "карты". Наша главная задача — защитить граждан, и мы её выполним, — написал Белозерцев в своём аккаунте в "Инстаграме".
Пресс-секретарь главы Пензенской области разъяснила РИА "Новости", что власти региона обратятся в органы надзора с просьбой о блокировке фейковых сообщений.
В массовой драке в Пензенской области пострадали пятеро. Позднее 34-летний сельчанин скончался. Делом занялся центральный аппарат Следственного комитета России, было задержано 15 участников конфликта.
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