Врач посоветовал воздержаться от поездок в Таиланд из-за лихорадки денге

Ранее Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки, из-за которой с начала года умерло 90 человек. Переносчики эпидемии — комары.

Сейчас лучше воздержаться от поездок в Таиланд, так как в России нет профилактического препарата, который уберёг бы туристов от заражения лихорадкой денге. Об этом рассказала Лайфу врач-инфекционист София Русанова.

— Единственный совет: если вы уже там, то закрывайте ночью балконы, окна. Не выходите вечером на прогулки, так как именно вечером вылетают комары, — уточнила специалист.

Также Русанова отметила, что вылечиться от лихорадки возможно. Лечение может продлиться от недели до месяца.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки денге в Таиланде, из-за которой с начала года умерло 90 человек. Лихорадка денге — это острое вирусное заболевание, его симптомы: высокая температура, боль в мышцах и суставах, сыпь, тошнота и бессонница. Переносчики эпидемии — комары.