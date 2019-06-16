Помпео не стал отрицать учащения кибератак против России

Как подчеркнул дипломат, Вашингтон продолжит активно работать по противодействию вмешательству в дела США.

Госсекретарь США Майк Помпео отказался комментировать сообщения об учащении кибератак на энергосистемы России, но заверил, что Вашингтон сделает всё возможное для предотвращения вмешательства в американские выборы.

— Я не буду обсуждать вопросы, касающиеся разведывательной деятельности. Но президент Трамп ясно давал понять, что мы будем делать всё возможное, чтобы предотвратить вмешательство любой страны в выборы в США, — сказал американский дипломат в эфире телеканала Fox News.

По его словам, Вашингтон продолжит активно работать в данном направлении. Глава Госдепа добавил, что испытывает гордость из-за работы, которую провела действующая администрация.

Ранее Лайф сообщал, что газета The New York Times опубликовала статью, в которой со ссылкой на неназванный источник утверждается, что США участили свои кибератаки на энергосистему России. Трамп назвал журналистов издания предателями, врагами и трусами.