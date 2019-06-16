На прямую линию с Путиным поступило почти 600 тысяч вопросов

Наибольшее количество обращений прислали по телефону и СМС — 354 тысячи и 160 тысяч соответственно.

Россияне отправили почти 600 тысяч вопросов к прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным по состоянию на 15:00 16 июня. Об этом сообщает телеканал "Россия 24" со ссылкой на данные кол-центров.

Из них 354 607 обращений поступило по телефону, 160 926 — в СМС, 27 469 вопросов было отправлено при помощи мобильного приложения, 21 000 — через социальные сети. Ещё 20 тысяч вопросов поступило на сайт, а 14 тысяч человек отправили ММС.

Напомним, прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным начнётся 20 июня в 12:00 мск. Трансляцию можно будет посмотреть на телеканалах Первый, "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", а также в соцсетях, послушать на радиостанциях "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

Приём обращений начался с 8:00 мск 9 июня и продлится вплоть до окончания программы 20 июня. Задать вопрос главе государства можно по телефону и СМС, на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф) или в специальном приложении, через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники".