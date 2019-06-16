На рейсе "Аэрофлота" из Милана в Москву произошло ЧП

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Boeing 737-800 авиакомпании "Аэрофлот". Фото © Flickr / Ignacio Ferre Pérez

При пересечении воздушного пространства Белоруссии самолёт снизился до высоты 8000 футов (чуть больше 2400 метров), после этого снова начал набирать высоту.

Сервис Airlive сообщил, что экипаж авиалайнера "Аэрофлота", летевший из Милана в Москву, доложил о чрезвычайной ситуации на борту. Причину инцидента Лайф узнал в пресс-службе авиакомпании.

Кондиционер сломался, — сообщили там.

Самолёт ещё не приземлился.

Днём ранее Лайф сообщал о другом рейсе "Аэрофлота", который следовал из Барселоны в Москву. Борт пришлось посадить в Варшаве из-за пьяного пассажира, который нарушал общественный порядок. Его забрала местная полиция.

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