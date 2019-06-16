На рейсе "Аэрофлота" из Милана в Москву произошло ЧП

Сервис Airlive сообщил, что экипаж авиалайнера "Аэрофлота", летевший из Милана в Москву, доложил о чрезвычайной ситуации на борту. Причину инцидента Лайф узнал в пресс-службе авиакомпании.
LIVE Aeroflot #SU2613 to Moscow is declaring an emergency over Minsk and diverting https://t.co/VkYRB0bZEJ pic.twitter.com/KEowJxTqbd— AIRLIVE (@airlivenet) 16 июня 2019 г.
— Кондиционер сломался, — сообщили там.
Самолёт ещё не приземлился.
Днём ранее Лайф сообщал о другом рейсе "Аэрофлота", который следовал из Барселоны в Москву. Борт пришлось посадить в Варшаве из-за пьяного пассажира, который нарушал общественный порядок. Его забрала местная полиция.
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