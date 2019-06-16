В Шереметьево опровергли сообщения о сбое в системе регистрации

В московском аэропорту Шереметьево прокомментировали информацию о больших очередях к стойкам регистрации из-за технического сбоя в системе. В воздушной гавани подчеркнули, что никаких проблем с программным обеспечением не наблюдается.
— Система регистрации работает штатно, — цитирует РИА "Новости" представителя аэропорта.
В начале месяца пассажиры пожаловались на другую проблему в Шереметьево — задержку выдачи багажа. Руководству аэропорта пришлось объясняться. В Минтрансе заявляли, что на складах воздушной гавани лежит около тонны чемоданов и сумок.
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