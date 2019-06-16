Apple закрыла доступ к интернет-магазину для владельцев старых MacBook

Официальный онлайн-магазин Apple закрыли для пользователей, на чьих MacBook установлены старые версии macOS. Теперь при попытке войти в AppStore с помощью Safari браузер выдаёт сообщение "Неподдерживаемая версия браузера".
Отмечается, что зайти в магазин могут лишь версии OS X 10.10.5 и выше. При этом пользователям не получится обойти запрет даже с помощью сторонних браузеров.
По мнению экспертов, компания ввела такие меры, чтобы обезопасить электронные платежи, или просто хочет пробудить пользователей купить современный MacBook.
А в начале июня Apple лишила устаревшие модели iPhone обновления ПО.
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