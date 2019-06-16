Apple закрыла доступ к интернет-магазину для владельцев старых MacBook

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Фото © AP Photo / Mark Lennihan

Пользователям не получится обойти запрет, даже если они попробуют зайти в AppStore с помощью сторонних браузеров.

Официальный онлайн-магазин Apple закрыли для пользователей, на чьих MacBook установлены старые версии macOS. Теперь при попытке войти в AppStore с помощью Safari браузер выдаёт сообщение "Неподдерживаемая версия браузера".

Отмечается, что зайти в магазин могут лишь версии OS X 10.10.5 и выше. При этом пользователям не получится обойти запрет даже с помощью сторонних браузеров.

По мнению экспертов, компания ввела такие меры, чтобы обезопасить электронные платежи, или просто хочет пробудить пользователей купить современный MacBook.

А в начале июня Apple лишила устаревшие модели iPhone обновления ПО.

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