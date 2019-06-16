Опубликовано видео боя двух советских танков в Триполи

Один Т-55 произвёл выстрел по второму, и тот загорелся. Экипажу, возможно, удалось эвакуироваться.

Опубликованы кадры вооружённых столкновений в Триполи между подразделениями правительства национального согласия (ПНС) Ливии и Ливийской национальной армии под командованием маршала Халифы Хафтара. В этом ролике Ruptly показало, как в бою сошлись два советских танка Т-55.

В "дуэли" победила принадлежащая ПНС боевая машина. Снаряд прилетел в борт танка хафтаровцев, и он загорелся. Экипажу, по всей видимости, удалось эвакуироваться, поскольку люки на машине открыты.

Напомним, 4 апреля командующий Ливийской нацармией Халифа Хафтар приказал военным начать наступление на Триполи для его "освобождения от террористов". Вооружённые формирования под командованием правительства Триполи ведут ответную операцию под названием "Вулкан гнева". По последним данным, с начала вооружённых столкновений погибло 653 человека.