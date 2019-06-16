В ДТП в Башкирии погиб 11-летний ребёнок

Столкновение двух иномарок произошло сегодня вечером на 88-м километре трассы Уфа — Янаул.

В Бирском районе Башкирии Volkswagen Polo не поделил дорогу со Skoda Fabia. Двигавшиеся во встречном направлении автомобили столкнулись, и в ДТП погиб 11-летний пассажир "фольксвагена", сообщает ГТРК "Башкортостан" со ссылкой на Главного госавтоинспектора республики Динара Гильмутдинова.

33-летний уфимец, управлявший "фольксвагеном", и две его пассажирки, 23 и 33 лет, были госпитализированы.

За рулём "шкоды" находился 41-летний мужчина. Он, его 39-летняя пассажирка, двое детей, 3 и 15 лет, также были доставлены в больницу. На месте работают спецслужбы.

Вчера Лайф сообщал о другой страшной аварии — в Воронежской области. Легковой автомобиль пошёл на обгон фуры и на встречке влетел в заполненный микроавтобус. В живых осталась лишь десятилетняя девочка.