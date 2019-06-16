Пьяный мужчина с ножом попытался вломиться в столичный бар

Все началось с того, что клиент пил пиво в заведении, но не смог расплатиться за вторую кружку.

Агрессивный мужчина с признаками алкогольного опьянения с ножом в руках попытался ворваться в бар в центре Москвы. Об этом сообщает "Интерфакс".

Сотрудники заведения оказали сопротивление, закрыв дверь. Однако мужчину это не остановило, с ножом в руке он разбил круглое стекло в двери.

По словам сотрудницы бара, мужчина пил пиво в заведении, но не смог расплатиться за вторую кружку. Потом он вышел на улицу, где кинул бутылку в прохожего. Тот прыснул ему в лицо из перцового баллончика. После этого пьяный мужчина попытался вернуться в кафе.

Сейчас мужчина находится в полиции. Отмечается, что у него были порезаны руки, лицо в крови.

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