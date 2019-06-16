В Эстонии театру пригрозили штрафом за красный крест у доктора Айболита

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Фото © vnt.ee

В международной организации заявили, что прошлый подобный случай закончился выплатой в две тысячи евро.

От Русского молодёжного театра, базирующегося в Таллине, потребовали не демонстрировать красный крест в спектакле "Доктор Айболит". В местном отделении международного "Красного Креста" заявили, что символ нельзя использовать в коммерческих целях. О такой ситуации рассказали на сайте театра.

По закону Эстонии действительно нельзя использовать крест, но мы используем его в качестве реквизита к литературному герою. На следующей неделе у нас спектакль, мы будем играть как есть, — рассказал РБК директор и художественный руководитель театра Александр Пуолакайнен.

Сети прибалтийских новостных порталов Delfi удалось получить комментарий от "Красного Креста".

Если на их спектакль придёт человек, который следит за исполнением закона, то им выпишут огромный штраф. Зачем им это? Я просто предупредила, никаких угроз не выдвигала. Я знаю, например, одно медицинское учреждение оштрафовали за это на 2000 евро, — заявила секретарь таллинского отделения Лилия Лаури.

Ранее Лайф рассказывал о других курьёзах с символикой. Россиянка увидела женскую грудь в логотипе McDonald's и подала в суд. А компания DC Comics потребовала запретить логотип футбольного клуба "Валенсия" из-за летучей мыши, хотя клуб использует её как эмблему на 20 лет дольше, чем существует комикс про Бэтмена.

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