В Эстонии театру пригрозили штрафом за красный крест у доктора Айболита

В международной организации заявили, что прошлый подобный случай закончился выплатой в две тысячи евро.

От Русского молодёжного театра, базирующегося в Таллине, потребовали не демонстрировать красный крест в спектакле "Доктор Айболит". В местном отделении международного "Красного Креста" заявили, что символ нельзя использовать в коммерческих целях. О такой ситуации рассказали на сайте театра.

— По закону Эстонии действительно нельзя использовать крест, но мы используем его в качестве реквизита к литературному герою. На следующей неделе у нас спектакль, мы будем играть как есть, — рассказал РБК директор и художественный руководитель театра Александр Пуолакайнен.

Сети прибалтийских новостных порталов Delfi удалось получить комментарий от "Красного Креста".

— Если на их спектакль придёт человек, который следит за исполнением закона, то им выпишут огромный штраф. Зачем им это? Я просто предупредила, никаких угроз не выдвигала. Я знаю, например, одно медицинское учреждение оштрафовали за это на 2000 евро, — заявила секретарь таллинского отделения Лилия Лаури.

Ранее Лайф рассказывал о других курьёзах с символикой. Россиянка увидела женскую грудь в логотипе McDonald's и подала в суд. А компания DC Comics потребовала запретить логотип футбольного клуба "Валенсия" из-за летучей мыши, хотя клуб использует её как эмблему на 20 лет дольше, чем существует комикс про Бэтмена.