Дуду пристыдили за слова о большей храбрости поляков в сравнении с русскими

Он также заявлял, что Москва всегда изъявляла желание "захватить часть территорий" восточноевропейского государства.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что поляки более храбрые, чем русские и способны "сражаться до конца независимо ни от чего". По мнению журналиста Томаша Залевского из польского издания Polityka, это было проявлением "неумной бестактности".

Дуда высказал такое мнение в ходе совместной пресс-конференции с лидером США Дональдом Трампом. Он добавил, что Россия всегда изъявляла желание "захватить часть территорий Польши".

— К сожалению, мы не в первый раз увидели, что когда Дуда не читает заготовленный текст, а говорит от себя, это оборачивается проблемами, — отметил журналист.

Дуда сделал попытку проявить вежливость, отвечая на вопрос о союзе Польши и России, однако нанёс русскому народу "удар ниже пояса", считает автор статьи.

— Говорить, что народ, который в годы Второй мировой войны потерял более 20 миллионов человек, чьи сотни тысяч солдат погибли в Сталинграде, а также в других битвах на восточном фронте, не обладает высшим мужеством — это как минимум очень неумная бестактность, — полагает Залевский.

По мнению журналиста, рассуждения Дуды о храбрости поляков были как "эмоциональный поток сетований и жалоб вечно страдающего и измученного историей народа".

Ранее Дуда заявлял, что хотел бы, чтобы Россия и Польша были друзьями.