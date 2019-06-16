В Москве состоялся концерт в честь семилетия фонда "Я есть!"

Фонд помогает в трудоустройстве и обучении детей и взрослых с ментальными особенностями развития.

Концерт в честь семилетия благотворительного фонда "Я есть!" состоялся в Зелёном театре на ВДНХ. На нём вместе с детьми с особенностями развития выступили Полина Гагарина, группа Pizza, Николай Фоменко, "Мураками" и другие звёзды отечественной эстрады.

— Я знаю точно, что есть люди, которые ходят каждый год на концерт, они говорят, что заряжаются на год вперёд чем-то радостным и весёлым, — передаёт АГН "Москва" слова соучредителя благотворительного фонда, актрисы Ксении Алфёровой.

Фонд "Я есть!" помогает в трудоустройстве и обучении детей и взрослых с ментальными особенностями развития. Кроме того, организация ведёт работу по реформированию системы жизнеустройства таких особенных людей.

— Основная задача — повысить уровень жизни этих людей, максимально интегрировать их, чтобы они работали, были полноценными членами общества, — добавила Алфёрова.