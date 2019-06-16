В Австралии водитель получила штраф за беседующую по видео пассажирку

Жительница Австралии Шери Панетта совершила неочевидное правонарушение. Она всего лишь вела автомобиль, пока пассажирка на переднем сидении разговаривала через приложение FaceTime, но теперь ей выписали штраф в 337 австралийских долларов (почти 15 тысяч рублей). Ситуацию девушка описала на своей странице в "Фейсбуке".
— Скажите своим пассажирам, чтобы они не разговаривали по телефону, пока вы за рулём. Меня оштрафовали, потому что мой пассажир сидел в FaceTime, — написала она.
Публикацией в соцсети девушка решила предупредить других водителей, ведь в "Общих правонарушениях за вождение в штате Новый Южный Уэльс" действительно нашёлся запрет на использование устройств с экраном, который может попасть в поле зрения водителя.
— Лучше бы запретили вождение с детьми, потому что эти драки на заднем сиденье являются самыми отвлекающими! — прокомментировала новость Карисса Джой.
— Скоро введут штрафы за разговоры в машине! — подписал Алеки Матаипул.
Ранее Лайф сообщал, что россиянин, которому приходили штрафы за превышения скорости, решил разгромить комплекс фиксации правонарушений. Однако он попал в поле зрения обычного видеорегистратора, и теперь помимо штрафов ему грозит уголовное преследование.
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