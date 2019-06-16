ПЦУ обяжет перерегистрироваться все примкнувшие к ней приходы

Этого избегает епархия экс-главы Киевского патриархата (УПЦ КП), а ныне почётного патриарха "новой церкви" Филарета.

Все приходы, присоединившиеся к Православной церкви Украины (ПЦУ), должны будут перерегистрироваться до заседания синода "новой церкви", который пройдёт до конца июня. Об этом рассказал замглавы Управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря, слова которого приводит УНН.

— Священный синод Православной церкви Украины состоится в конце июня, — заявил он, отметив, что к этому моменту все приходы должны пройти перерегистрацию.

По его словам, этого избегает епархия экс-главы Киевского патриархата (УПЦ КП), а ныне почётного патриарха ПЦУ Филарета. Зоря напомнил ему, что желание быть в составе ПЦУ надо "показать, подав на регистрацию устав".

Напомним, 15 декабря прошлого года в Киеве прошёл "объединительный собор", на котором была создана "новая церковь". Внутри неё сейчас не всё так гладко: так, например, Филарет отказался признавать томос об автокефалии "новой церкви" Украины.

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