Стадион "Волгоград арена" снова смыло дождём

Сейчас бригады и спецтехника убирают гравий с проезжей части, угрозы разрушения целостности склона нет.

В результате обильных дождей 16 июня в Волгограде со склона стадиона "Волгоград арена" смыло гравий, который перекрыл одну полосу дороги.

— Сейчас на месте работают специалисты дорожных служб: участок огорожен, установлены временные дорожные знаки, — рассказали в мэрии сообщает "Комсомольская правда".

По последним данным, возможной причиной происшествия могло стать то, что проводящая ливневая канализация не справилась с обильным увеличением объёма потоков.

Сейчас бригады и спецтехника убирают гравий с проезжей части, угрозы разрушения целостности склона нет.

Как рассказали в центре гидрометеорологии, в городе за несколько часов выпало около 11 миллиметров осадков, что соответствует недельной норме. Движение на магистрали не перекрыто.

Отмечается, что это не первый раз, когда со склона у стадиона смывается гравий. Такое происходит каждый раз, когда дожди идут чуть больше обычного.

Однако, несмотря на это, болельщики признали "Волгоград арену" лучшим стадионом чемпионата мира по футболу — 2018.