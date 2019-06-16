В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко

Более того, один из пойманных диверсантов назвал имя заказчика расправы над лидером ополчения.

Спецслужбы Донецкой Народной Республики назвали имена причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, сообщил телеканал "Россия".

— Можно отметить Сергея Моторина, кстати, выходца с Донбасса, раньше служившего в Славянске. Сейчас является помощником начальника 5-го Управления ДКР [Департамент контрразведки СБУ]. Именно на нём кровь героев ДНР Арсена Павлова [Моторола] и Александра Захарченко, — говорится в сюжете программы "Вести недели".

По информации телеканала, один из диверсантов, пойманных спецслужбами ДНР, "назвал имя заказчика убийства Захарченко".

— [Позывной] Швед. Появлялся на якобы разоблачительных пресс-конференциях всегда в балаклаве и чёрных очках. Длительное время личность оставалась неизвестной. Но вот раскрыт. Андрей Байдала. Агент 5-го Управления ДКР СБУ, — уточняется в сюжете.

По данным спецслужб республики, Швед курировал группу, которая готовила убийство главы одного из спецподразделений ДНР — Ильича — одного из силовиков, кто поклялся найти и арестовать убийц Александра Захарченко.

Напомним, 31 августа в ресторане "Сепар" в нескольких сотнях метров от резиденции главы ополчения Александра Захарченко прогремел взрыв. В результате погибли он и один из его охранников, а также пострадали 12 человек. По версии следствия, бомбу спрятали за вывеской заведения.