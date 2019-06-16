Трамп поблагодарил Израиль за посёлок в его честь на Голанах

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Израиль и премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху за одобрение названия Рамат-Трамп ("Высота Трампа") для поселения на Голанских высотах. Об этом американский лидер написал в "Твиттере".

— Спасибо премьер-министру Нетаньяху и Государству Израиль за эту большую честь! — написал Трамп.

Голаны были отбиты Израилем у Сирии в 1967 году, однако ООН признал их как земли Сирийской Арабской Республики. 25 марта Трамп подписал Декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Такой поступок, в свою очередь, осудили в России, Евросоюзе и Лиге арабских государств.

Ранее Биньямин Нетаньяху провёл торжественную церемонию закладки камня будущего посёлка в честь Дональда Трампа.