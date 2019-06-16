Шубенков в падении взял золото на этапе "Бриллиантовой лиги" в Марокко

Серебро досталось британцу Эндрю Поцци, преодолевшему дистанцию за 13,30 секунды.

Российский легкоатлет Сергей Шубенков в драматичной борьбе стал победителем этапа "Бриллиантовой лиги" в беге на 110 метров с барьерами в Рабате, Марокко. Финишную черту спортсмен пересекал уже в падении, сообщает Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF).

Выступающий под нейтральным флагом россиянин преодолел дистанцию за 13,12 секунды. Серебро досталось британцу Эндрю Поцци, преодолевшему дистанцию за 13,30 секунды. Бронза — у бразильца Габриела Константино с результатом 13,41 секунды.

Vaya final en 110 vallas. Penalty de McLeod a Shubenkov pic.twitter.com/JUg4zamK9O — juanma bellón (@juanmacorre) 16 июня 2019 г.

Сергей после хорошего старта демонстрировал отличный темп и уверенно держался рядом с лидером забега, олимпийским чемпионом Игр 2016 года из Ямайки Омаром Маклеодом. Однако после последнего препятствия ямаец споткнулся, упал и оказался на дорожке россиянина. От удара Сергей тоже упал и уже в падении пересёк финишную черту.