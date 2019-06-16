Сидорова завоевала серебро в прыжках с шестом на этапе "Бриллиантовой лиги"

129

Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова. Фото © ТАСС / Джапаридзе Михаил

Первое место досталось спортсменке из США Сэнди Моррис, она взяла 4,82 метра с первой попытки.

Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова стала обладательницей серебряной медали на этапе "Бриллиантовой лиги" в марокканском Рабате.

Она показала результат 4,77 метра. При этом квалификационный норматив на Олимпийских играх 2020 года составляет 4,70 метра.

Первое место досталось спортсменке из США Сэнди Моррис, её результат составил 4,82 метра с первой попытки. На третьем месте — американская прыгунья Кэти Нейджотт с результатом 4,67 метра.

Ранее в Госдуме ответили на слухи о возможном отстранении России от Олимпийских игр в 2020 году.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×