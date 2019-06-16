Сидорова завоевала серебро в прыжках с шестом на этапе "Бриллиантовой лиги"

Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова стала обладательницей серебряной медали на этапе "Бриллиантовой лиги" в марокканском Рабате.
Она показала результат 4,77 метра. При этом квалификационный норматив на Олимпийских играх 2020 года составляет 4,70 метра.
Первое место досталось спортсменке из США Сэнди Моррис, её результат составил 4,82 метра с первой попытки. На третьем месте — американская прыгунья Кэти Нейджотт с результатом 4,67 метра.
Ранее в Госдуме ответили на слухи о возможном отстранении России от Олимпийских игр в 2020 году.
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