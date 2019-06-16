Бывший комбат "Донбасса" ответил угрозами на признания украинского генерала

Бывший командующий батальоном "Донбасс" и депутат Верховной рады Украины Семён Семенченко резко ответил на слова экс-главы Генштаба ВСУ Виктора Муженко о том, что в 2014 году украинские войска по ошибке атаковали его боевиков.

— А, так это, значит, был подонок Муженко, а не русские? Пять лет прошло — только теперь узнал, что это они тогда по нам били, — написал Семенченко в "Фейсбуке".

При этом бывший комбат оскорбил генерала и пообещал с ним разобраться.

— Когда-нибудь встретимся... Прятался от меня пять лет, но не вечно это будет продолжаться, — добавил Семенченко.

Ранее экс-глава Генштаба ВСУ признался, что в 2014 году украинская авиация атаковала колонну добровольческого батальона "Донбасс".