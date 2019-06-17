В Китае найдены следы динозавра возрастом около ста миллионов лет

Исследовательская группа из США и Китая обнаружила в провинции Цзянсу на горе около города Синьи в восточной части страны окаменелые следы динозавра, возраст которых составляет приблизительно сто миллионов лет. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Отмечается, что открытие не обошлось без казуса, поскольку сначала следы были приняты за следы человека.

— Следы динозавра были ошибочно приняты за следы известного генерала позднего периода династии Тан (618–907) Ли Цуньсяо (858–894) и тигра, с которым он сражался, — приводит агентство слова археолога Син Лида (Xing Lida).

По его словам, путаница со следами произошла из-за того, что за годы "три пальца двух следов зауроподов были потеряны", поэтому след сначала показался исследователям похожим на след человека.

Результаты своей работы учёные опубликовали в Геологическом вестнике Китая, сейчас ведутся работы с местными властями, чтобы защитить находку. По словам исследователей, она может помочь в изучении распределения и развития групп динозавров в Китае в период нижнего мела.