Президент ПСЖ больше не хочет видеть звёзд в команде

Он заявил, что теперь футболистам придётся брать на себя больше ответственности, а также много работать.

Президент французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи заявил, что больше не хочет видеть звёзд в своей команде, сообщает France Football.

— Больше не хочу видеть звёзд. Я понял, что необходимы изменения, иначе мы зайдём в тупик, — сказал он.

По его словам, игрокам необходимо брать больше ответственности, чем прежде, поскольку теперь всё будет иначе. Футболистам придётся больше делать и работать.

— Они здесь не для получения удовольствия. Если кто-то не согласен, двери открыты. Чао! — заявил Аль-Хелаифи.

ПСЖ досрочно стал победителем чемпионата Франции, однако в Лиге чемпионов клуб покинул турнир уже на стадии 1/8 финала, уступив по сумме двух встреч английскому "Манчестер Юнайтед".

Ранее вратарь ПСЖ Джанлуиджи Буффон сообщил, что не будет продлевать контракт с клубом.