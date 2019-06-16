Президент ПСЖ больше не хочет видеть звёзд в команде

Президент французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи заявил, что больше не хочет видеть звёзд в своей команде, сообщает France Football.
— Больше не хочу видеть звёзд. Я понял, что необходимы изменения, иначе мы зайдём в тупик, — сказал он.
По его словам, игрокам необходимо брать больше ответственности, чем прежде, поскольку теперь всё будет иначе. Футболистам придётся больше делать и работать.
— Они здесь не для получения удовольствия. Если кто-то не согласен, двери открыты. Чао! — заявил Аль-Хелаифи.
ПСЖ досрочно стал победителем чемпионата Франции, однако в Лиге чемпионов клуб покинул турнир уже на стадии 1/8 финала, уступив по сумме двух встреч английскому "Манчестер Юнайтед".
Ранее вратарь ПСЖ Джанлуиджи Буффон сообщил, что не будет продлевать контракт с клубом.
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