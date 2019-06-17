Гройсман надеется на детенизацию Украины при Зеленском

Он также заявил о необходимости прихода в органы "нормальных людей", способных провести работу над созданием благоприятных условий в правоохранительной системе.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что надеется на проведение детенизации экономики страны при новом президенте Владимире Зеленском. Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

— Надеюсь, что с приходом нового президента будет вычищена вся правоохранительная cиcтема, — сказал он.

Он также выразил надежду, что в органы придут "нормальные люди", которые смогут работать над созданием благоприятных условий правоохранительной системы для экономики.

Гройсман отметил, что для поступления инвестиций необходимо увеличить размер доходов в бюджет от детенизации экономики, от борьбы с контрабандой.

Ранее лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко заявила о "падении и стагнации" украинской экономики.