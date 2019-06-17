Пастор из США признался в растлении юной родственницы и пойдёт под суд

Священнослужитель сообщил о сложившейся ситуации жене, которая в 4 утра по телефону рассказала об этом его коллегам.

Теперь уже бывший пастор семейной баптистской церкви Благодати из округа Харрис, США, Стивен Брэттон обвиняется в неоднократном сексуальном издевательстве над родственницей-подростком, которые он скрывал несколько лет. Об этом сообщает портал The Houston Chronicle.

Как установило следствие, Брэттон подвергал родственника (имя не сообщается, но из материалов дела понятно, что он женского пола) "неуместным прикосновениям", которые в период с 2013 по 2015 год переросли в "половые сношения несколько раз в день или несколько раз в неделю". По словам жертвы, ей на тот момент было 13 лет.

Сообщается, что 15 мая текущего года священнослужитель сообщил о сложившейся ситуации жене, которая в 4 утра по телефону рассказала об этом его коллегам. Несколькими часами позже уже он сам признался сопасторам, что согрешил. Они же и приняли решение поставить в известность местного шерифа, а тот начал уголовное расследование.

После этого пастора отлучили от церкви, а во время воскресных богослужений 19 мая о судебном иске были проинформированы все прихожане. Мужчину лишили церковной зарплаты, а также заключили под стражу. Однако после внесение залога в размере 50 тысяч долларов, 43-летний Брэттон был отпущен.

О судьбе семьи священнослужителя не сообщается, известно лишь, что сейчас она живёт отдельно от него под судебным приказом о чрезвычайной защите.