Новые "Люди в чёрном" стали лидером российского кинопроката за выходные

Новая часть фантастического боевика "Люди в чёрном: Интернешнл" собрала 240,6 млн рублей в кинотеатрах России и других странах СНГ за первые четыре дня показа и возглавила прокат по итогам выходных, согласно предварительным данным портала kinobusiness.com.
Картина режиссёра Гэри Грея, который ранее работал над фильмом "Законопослушный гражданин", рассказывает о тайном сообществе, контролирующем инопланетные существа на Земле и оберегающем планету от угроз.
Картина не является продолжением кинотрилогии "Люди в чёрном", однако сценарий также написан на основе одноимённых комиксов. Главные роли в фильме достались Крису Хемсворту и Тессе Томпсон.
На втором месте рейтинга оказался мультфильм "Тайная жизнь домашних животных — 2". Сборы составили более 1,3 млрд рублей за всё время и более 121 млн рублей — за прошедшие выходные.
В тройку лидеров также вошёл фильм "Аладдин" Гая Ричи по мотивам знаменитого одноимённого мультфильма. Картина собрала более 75 млн рублей за выходные.
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