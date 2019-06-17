Помпео заявил о наличии у США разведданных об "атаке Ирана" на танкеры

По мнению политика, это было "нападение на коммерческое судоходство и свободу мореходства с намерением отказать в транзите через пролив".

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у американских спецслужб есть "множество данных и свидетельств" о том, что за атакой на танкеры в Оманском заливе якобы стоит Иран.

— Иранцы должны чётко понимать, что мы продолжим предпринимать действия, которые удерживают Иран от подобного поведения, — сказал госсекретарь в интервью Fox News.

По его словам, Вашингтон намерен гарантировать свободу судоходства по всему проливу, так как это "важно для всего земного шара".

— То, что произошло, — абсолютно ясно: это была атака Исламской Республики Иран на коммерческое судоходство и свободу мореходства с намерением отказать в транзите через пролив. Сомнений нет. У разведки есть множество данных, доказательств. Мир увидит их, — добавил он.

Ранее Помпео заявил, что Соединённые Штаты рассматривают все варианты противодействия Ирану — не исключаются и военные действия.

Напомним, в Оманском заливе были атакованы два танкера — Front Altair и Kokuka Courageous.

Была озвучена версия, что в танкер попала торпеда. Но позже американские военные показали видео с беспилотника, как, предположительно, иранские моряки снимают с корпуса одного из танкеров не сработавшую мину. А госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в инциденте. Позже к позиции Вашингтона присоединился Лондон. В Иране какую-либо причастность к атаке отвергают.