Росздравнадзор нашёл грубые нарушения прав граждан на льготные лекарства

Они заключались в несвоевременном обеспечении или необеспечении препаратами жителей некоторых регионов страны.

В Министерстве здравоохранения РФ сообщили об итогах проверки регионов по льготному лекарственному обеспечению граждан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, Росздравнадзором был обнаружен ряд нарушений, которые заключались в несвоевременном обеспечении препаратами по льготным рецептам, а также необеспечении граждан этими лекарствами.

— В Ульяновской области 40% рецептов, выписанных в соответствии с медицинскими показаниями, остаются необеспеченными, — говорится в сообщении.

За первое полугодие 2019 года нарушения были зафиксированы также в Брянской, Орловской, Воронежской, Самарской, Рязанской и Кемеровской областях; республиках Коми, Мордовия, Карелия, Карачаево-Черкесия, Адыгея, Крым, Хакасия, Дагестан, а также в Краснодарском крае и других регионах страны.

Все проверки были проведены в ответ на жалобы жителей этих регионов.

Данные о результатах проверок направлены в прокуратуру и другие органы госвласти, подчеркнули в пресс-службе Минздрава.