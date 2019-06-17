Фанаты футбольного клуба "Наполи", очевидно, остались недовольны назначением любимого тренера и земляка Маурицио Сарри на должность наставника принципиального соперника — "Ювентуса" и решили "демонтировать" памятную табличку на доме, где родился будущий специалист. Без применения спецсредств.

— Здесь родился командир Сарри. Жители Неаполя благодарят архитектора красоты. Прощай навсегда, командир, — гласила надпись на стене.

A special plate in honor of Sarri in the Bagnoli quarter of Naples has been torn down. #SarriJuve pic.twitter.com/MkKO2GXA0c — Everything Napoli (@NapoliAndNaples) 16 июня 2019 г.

60-летний Сарри занимал пост главного тренера "Наполи" с 2015 по 2018 год и неоднократно выступал с критикой "Ювентуса". В тот же период неаполитанский клуб занимает первые строчки в чемпионате Италии, однако kblthcndj остаётся за "Юве", что, вероятно, лишь усугубило реакцию фанатов на переход Сарри.

Весь прошлый год, после ухода с поста тренера "Наполи", Сарри возглавлял лондонский "Челси". Под его руководством клуб занял третье место в АПЛ, вышел в финал Кубка лиги и выиграл Лигу Европы.