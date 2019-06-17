Теледебаты кандидатов на пост премьера Британии прошли без Бориса Джонсона

Как ранее рассказал сам экс-мэр Лондона, при большом количестве кандидатов это будет напоминать "какофонию".

Телевизионные дебаты между кандидатами на пост главы Консервативной партии Великобритании прошли без участия фаворита премьерской гонки Бориса Джонсона. Трансляцию провёл Четвёртый канал.

Бывший лидер британского МИД и экс-мэр Лондона Борис Джонсон дал понять, что не примет участия в дебатах ещё 14 июня. Однако он заявил, что будет дискутировать с конкурентами-однопартийцами 18 июля.

Как ранее рассказал Джонсон, при большом количестве кандидатов дебаты будут напоминать "какофонию" и после отсева некоторого числа участников будут проходить более конструктивно.

— Где же Борис? — с иронией поинтересовался в ходе дискуссии один из главных конкурентов Джонсона Джереми Хант.

Однако, по мнению некоторых комментаторов, отсутствие Джонсона могло сыграть ему на руку, поскольку ни один из кандидатов не сказал ничего нового.

Ранее Борис Джонсон заявил о начале избирательной кампании.