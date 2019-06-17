Губерниев выразил соболезнования семье погибшего в Крыму 17-летнего спортсмена

28

Фото © Instagram / guberniev_dmitry

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в "Инстаграме" выразил соболезнования друзьям и семье погибшего в Крыму 17-летнего биатлониста Артемия Х.

17 лет, талантливый биатлонист! Умер на сборе в Крыму! Соболезную родным и близким! — написал он.

Молодой человек был членом юношеской сборной РФ. На чемпионате мира среди юниоров в 2019 году в Осрблье, Словакия, он занял 14-е место в индивидуальной гонке.

Напомним, 16 июня в Крыму нашли тело юного спортсмена из Мурманска, бесследно пропавшего за сутки до этого.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×