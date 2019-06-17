Школьная работа Поля Гогена ушла с молотка за €80 тысяч

Рисунок 1865 года был написан, когда художнику было всего 17 лет, и был его первой работой.

Первая картина руки французского художника Поля Гогена была продана с аукциона за 80 тысяч евро. Об этом сообщает газета Matin.

Как установило исследование, рисунок 1865 года был написан художником, когда ему было 17 лет. На полотне изображено шале Эрленбах-им-Зимменталь в регионе Бернского Оберланда, Швейцария.

Известно, что Гоген рисовал его не с натуры, а по эскизам, которые сделал его преподаватель по рисованию во время поездки в Швейцарию. Как позже стало известно, художник разместил здание на берегу французской реки Луары и не забыл нарисовать себя — единственным мужчиной на картине, который смотрит на воду.

Рисунок был обнаружен в мае этого года. После тщательной проверки специалисты доказали, что работа действительно принадлежит мастеру. После этого владелец решил выставить её на торги. Хотя Гоген является одним из самых "дорогих" художников на данный момент, было решено выставить "рисунок ученика" за демократичные 50 тысяч евро.

Торги проходили в торговом доме Rouillac в городе Монбазон в центральной части Франции. Изначально специалисты рассчитывали выручить за акварельный рисунок не более 60 тысяч евро, однако покупатели "очень быстро" довели цену до восьмидесяти тысяч.

Имя победителя не сообщается, известно только, что он участвовал в аукционе удалённо. Организаторы торгов лишь сообщили, что картина "возвращается в Швейцарию".