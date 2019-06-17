Опрос: Трамп менее популярен, чем пять других возможных кандидатов в президенты

Лидером рейтинга симпатий граждан среди демократов стал бывший вице-президент США Джо Байден.

Президент США Дональд Трамп оказался на шестом месте рейтинга популярности демократов, которые могут стать его соперниками на выборах главы страны в 2020 году, об этом свидетельствует опрос Fox News.

По данным опроса, лидером рейтинга среди кандидатов в президенты от демократической партии стал бывший вице-президент США Джо Байден, 32% респондентов заявили о готовности отдать ему свой голос.

Сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса готовы поддержать 13%, сенатора от Массачусетса Элизабет Уоррен — 9%. Мэр города Саут-Бенд Пит Буттеджадж (штат Индиана) респондентов и сенатор от Калифорнии Камала Харрис получил поддержку 8% респондентов.

По результатам опроса, если бы выборы президента прошли сейчас, Трамп проиграл бы каждому из пяти указанных политиков.

Ранее Трамп предсказал обвал экономики, если он проиграет на выборах президента США.