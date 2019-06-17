Число погибших при обстреле около Алеппо возросло до 12 человек

Количество жертв может увеличиться, так как некоторые раненые находятся в критическом состоянии.

Число погибших при миномётном обстреле террористами деревни аль-Вадыхи к югу от Алеппо в Сирии возросло до 12, не менее 15 человек ранены, сообщает РИА "Новости".

— Вооружённые группировки, сосредоточенные в районе Рашидин на окраинах Алеппо, выпустили несколько ракетных снарядов в направлении южного пригорода, упавших в деревне аль-Вадыхи, — приводит агентство слова источника в местной полиции.

Уточняется, что в числе погибших — сирийский военный, а среди раненых есть женщины и дети. Обстрел повлёк также ущерб имущества жителей поселения.

По данным агентства, число погибших может увеличиться, так как некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии. Эвакуация местных жителей продолжается.

Ранее сообщалось о гибели 10 человек.