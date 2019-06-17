Индийский маг пропал без вести, выполняя трюк с освобождением в реке

По его собственным словам, ранее он уже успешно выполнял этот же трюк в этом самом месте.

Индийские полицейские, спасатели и волонтёры уже почти сутки ищут в реке Ганг популярного индийского иллюзиониста Чанчала Лахири, выступающего под псевдонимом Волшебник Мандрэйк (Jadugar Mandrake), после того, как он решил показать трюк с подводным освобождением из оков.

Ранее волшебник уже не раз выполнял подобные трюки, когда он, будучи погружённым в воду, выбирается из запертой клетки или стеклянного ящика. Однако в этот раз мужчина погружался в воду при помощи крана, связанный цепями и верёвками.

Вероятно, что-то пошло не так, ведь на поверхности он так и не появился. Хотя, по его словам перед заходом в воду, он уже "выполнял этот трюк в этом же месте 21 год назад".

— Если я смогу освободиться, это будет волшебство. Если я не смогу это сделать, это будет трагично, — сказал Лахири непосредственно перед погружением.

Примечательно, что в 2013 году вокруг иллюзиониста разгорелся скандал: после очередного успешного освобождения из подводной клетки Волшебник Мандрэйк чуть не был избит собственными зрителями, которые собрались у моста смотреть на трюк. Они заметили, что у конструкции есть легко открываемая дверь.