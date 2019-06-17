Напавший с ножом на полицейского в Японии мог использовать украденное оружие

В обойме украденного мужчиной пистолета было обнаружено только четыре пули из пяти.

Японец Юдзиро Иимори, который был задержан сегодня за нападение на 26-летнего полицейского в городе Суйта (префектура Осака, остров Хонсю), мог стрелять из пистолета, украденного им у правоохранителя. Об этом сообщает Kyodo.

— Мы приносим извинения за доставленное гражданам беспокойство и также благодарим всех, кто помогал в расследовании и предоставлял информацию, — цитирует агентство представителя полиции Осаки.

По его словам, в обойме украденного мужчиной пистолета было обнаружено только четыре пули из пяти.

— Мог быть произведён выстрел. Но на данный момент никаких данных о пострадавших у нас нет, — добавил правоохранитель.

Напомним, злоумышленник 16 июня напал с ножом на полицейского, нанёс ему ножевые ранения, отнял оружие с пятью боевыми патронами и скрылся. Сегодня его арестовали.