В Совфеде прокомментировали слова Болтона о новом контракте России и Венесуэлы

По мнению сенатора Совета Федерации, такое заявление говорит о полном незнании своей страны.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал слова помощника президента США Джона Болтона о "контракте" венесуэльского лидера Николаса Мадуро "типичной конспирологией".

— Типичнейшая конспирология, — написал сенатор в "Фейсбуке".

Он добавил, что такое заявление Болтона о "покупке поддержки России" говорит о том, что советник не знает свою страну.

Клинцевич также пояснил, что военно-техническое сотрудничество России и Венесуэлы основывается на положениях межправительственного соглашения, которое подписали страны в 2001 году.

Ранее Джон Болтон заявлял, что Россия якобы заключила новый военный контракт с Венесуэлой в мае.