Два человека погибли при пожаре на балконах многоэтажки в Москве

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Фото © Алексей Андронов / ТАСС

От огня были спасены 14 человек, включая двоих детей, один человек передан медикам.

Два человека погибли при пожаре на балконах многоэтажки на севере Москвы, сообщает РИА "Новости".

Балконы загорелись на 9-м и 10-м этажах дома на улице Адмирала Макарова в Войковском районе столицы, спасены 14 человек, включая двоих детей, один человек передан медикам.

В 03:19 объявлена локализация пожара. Спасены 14 человек, погибли два человека,приводит агентство комментарий пресс-службы столичного главка МЧС.

В 3:33 возгорание было ликвидировано. Общая площадь пожара составила 85 кв. м.

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