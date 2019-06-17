Садальский поздравил Алибасова с поправкой фотографией с гробом

Российский актёр Станислав Садальский решил выразить свои слова поддержки находящемуся в тяжёлом, но стабильном состоянии продюсеру Бари Алибасову и опубликовал совместную фотографию, на которой между ними стоит гроб и венок. Об этом сообщает ura.ru.

— Очень рад за Барика его успехам, скоро увидим его в гастрольном туре по Казахстану, — написал он в посте под фотографией.

Под "гастрольным туром" актёр, вероятно, имел в виду лечение, которое предложили Алибасову. Также он поблагодарил всех, кто переживал все эти дни за судьбу музыканта и "мысленно посылал" ему здоровья. В конце сообщения он выразил надежду, что "скоро все попляшем" на тридцатилетии группы "На-На".

Бари Алибасов был госпитализирован после того, как выпил жидкость для очистки труб "Крот". Он получил серьёзные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.

10 июня Алибасов на мгновение пришёл в себя и спросил, где его кот Чуча. На следующий день основатель группы "На-На" вышел из медикаментозного сна, правда, у него есть некоторые сложности с ориентацией во времени.