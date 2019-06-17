Большинство россиян хотели бы, чтобы их дети начали работать до 18 лет

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Фото © Сергей Карпухин / ТАСС

Около трети респондентов не видят никаких отрицательных моментов в ранней трудовой деятельности.

Большинство опрошенных россиян одобряют желание подростков начать работать до совершеннолетия и полагают, что такой заработок даёт финансовую независимость и возможность помочь своей семье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование ВЦИОМа.

Россияне поддерживают подростков, которые решили получить свой первый опыт работы до 18 лет (83 процента). При этом большинство опрошенных (74 процента) сами начали работать в подростковом возрасте. Чаще всего это делали мужчины (86 процентов). Большая часть опрошенных (80 процентов) выразила желание, чтобы и их дети пробовали подрабатывать до достижения 18 лет, — приводит агентство выдержку из документа.

Результаты исследования говорят о том, что первый реальный заработок россияне в среднем получали в 16 лет. Чаще всего первый опыт они приобретали в колхозах и совхозах (14 процентов), на заводах и производствах (8 процентов) и в сфере торговли (7 процентов).

Главными преимуществами раннего старта трудовой деятельности россияне называют возможность зарабатывать, быть финансово независимыми (37 процентов), приобщение к труду, уважение чужого труда (25 процентов), а также полезную занятость, когда подростки не сидят "в смартфоне" (18 процентов).

Около 31 процента опрошенных не видят никаких отрицательных моментов в ранней трудовой деятельности, 16 процентов напоминают о нарушении законодательства работодателями и о тяжёлых условиях труда, 11 процентов жалуются на нехватку времени на учёбу у детей.

Опрос был проведен среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью.

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