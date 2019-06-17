Большинство россиян хотели бы, чтобы их дети начали работать до 18 лет

Около трети респондентов не видят никаких отрицательных моментов в ранней трудовой деятельности.

Большинство опрошенных россиян одобряют желание подростков начать работать до совершеннолетия и полагают, что такой заработок даёт финансовую независимость и возможность помочь своей семье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование ВЦИОМа.

— Россияне поддерживают подростков, которые решили получить свой первый опыт работы до 18 лет (83 процента). При этом большинство опрошенных (74 процента) сами начали работать в подростковом возрасте. Чаще всего это делали мужчины (86 процентов). Большая часть опрошенных (80 процентов) выразила желание, чтобы и их дети пробовали подрабатывать до достижения 18 лет, — приводит агентство выдержку из документа.

Результаты исследования говорят о том, что первый реальный заработок россияне в среднем получали в 16 лет. Чаще всего первый опыт они приобретали в колхозах и совхозах (14 процентов), на заводах и производствах (8 процентов) и в сфере торговли (7 процентов).

Главными преимуществами раннего старта трудовой деятельности россияне называют возможность зарабатывать, быть финансово независимыми (37 процентов), приобщение к труду, уважение чужого труда (25 процентов), а также полезную занятость, когда подростки не сидят "в смартфоне" (18 процентов).

Около 31 процента опрошенных не видят никаких отрицательных моментов в ранней трудовой деятельности, 16 процентов напоминают о нарушении законодательства работодателями и о тяжёлых условиях труда, 11 процентов жалуются на нехватку времени на учёбу у детей.

Опрос был проведен среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью.