Группа бывших крымчан подала заявления на гражданство РФ по упрощённой схеме

Документы будут рассмотрены и решение по ним будет принято в течение трёх месяцев.

Миграционные подразделения Министерства внутренних дел России получили первые заявления на получение гражданства страны от бывших жителей Крыма и Севастополя, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

— На данный момент в территориальные органы МВД РФ с соответствующими заявлениями обратилось 125 человек, — пояснили в МВД.

Документы будут рассмотрены и решение по ним примут в течение трёх месяцев, отметили в ведомстве. Ранее территориальные органы МВД не занимались выдачей российских паспортов.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённой процедуре получения гражданства РФ для некоторых категорий лиц, включая жителей ДНР и ЛНР, украинцев, родившихся и постоянно проживавших на территории Крыма и Севастополя и покинувших полуостров до 18 марта 2014 года, а также незаконно депортированных из Крымской АССР.

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